Мост в Дедовичах будет включён в перспективный план ремонта

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников 1 августа в ходе рабочей поездки в Дедовичский район сделал остановку на въезде в райцентр у моста через реку Шелонь — главную транспортную «артерию» города. Мост был построен 50 лет назад и с тех пор ни разу капитально не ремонтировался. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Комиссионное обследование, проведенное в 2016 году, показало 40%-ый износ объекта. «Этот мост, по сути, лицо города, и просто косметическим ремонтом здесь не обойтись, нужны капитальные работы», — сказал глава района Геннадий Афанасьев.

Он также отметил, что в целях сохранения и обеспечения безопасности дорожного движения по мосту нельзя ездить со скоростью более 20 километров в час.

«Считали сколько нужно на ремонт?» — спросил Михаил Ведерников.

«По ценам 2016 года около 700 миллионов рублей», — ответил глава.

Михаил Ведерников отметил, что накануне провел совещание по ремонту областных дорог и мостов, где обсуждались перспективные планы работ в рамках реализации 204-го Указа Президента РФ. Врио главы региона поручил включить мост в Дедовичах в план мероприятий, а главе района — актуализировать смету.

«У нас в регионе несколько таких аварийных мостов. Постепенно необходимо приводить их в порядок», — сказал врио губернатора. Он также выразил намерение обратиться в Росавтодор с просьбой оказать содействие региону в ремонте наиболее крупных и социально-значимых мостов.