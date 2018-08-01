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Общество

Пенсионный фонд объявил о повышении пенсий работающим пенсионерам с 1 августа

1 августа 2018 года, 14:01

Пенсионный фонд России провел перерасчет страховых пенсий работавших в 2017 году пенсионеров. Об этом пишет «Российская газета».

Он коснулся всех пенсионеров, получающих страховую пенсию по старости или по инвалидности, за которых в 2017 году работодатели уплачивали страховые взносы. В Пенсионном фонде сообщили, что прибавка рассчитывается индивидуально и зависит от размера заработной платы пенсионера.

«Максимальная прибавка в результате перерасчета ограничена тремя пенсионными баллами, рассчитанными по стоимости 2017 года, и составляет 235,74 рубля», - уточнили в ПФР.

В августе 2017 года Пенсионный фонд провел перерасчет пенсий 11,8 млн пенсионеров, работавших в 2016 году. Средний размер прибавки тогда составил 169 рублей.

Пенсии неработающих пенсионеров ежегодно индексируется на определённый процент, зависящий от общей годовой инфляции. В 2018 году она составила 3,7 процента при инфляции в 2017 году в 2,5 процента. В следующем году индексация планируется с 1 января на 7,05 процента, подтвердили в Пенсионном фонде России.

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