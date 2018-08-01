Детям нужно объяснять правила поведения на воде и научить плавать – областное МЧС

Спасатели Псковской области рекомендуют как можно раньше научить своего ребенка плавать. Это полезный навык и одна из важнейших гарантий безопасного отдыха на воде.

- Не позволяйте детям, находясь в воде, играть в игры, связанные с нырянием и захватами. А также пресекайте шалости, связанные с имитацией утопления и ложными криками о помощи, - сообщили «Псковской правде» в пресс-службе областного МЧС. - Никогда не поручайте старшим детям следить за младшими, тем более при купании. Безопасность ребенка – это обязанность родителя, не перекладывайте груз ответственности на старших братьев и сестер. Когда ребенок находится в воде, не упускайте его из виду ни на минуту! Безопасность на воде – это дело каждого! Если вы стали свидетелем того, как дети купаются или гуляют вблизи водоема без взрослых, не оставайтесь равнодушным. Сделайте замечание, поинтересуйтесь, где их родители, по возможности свяжитесь с ними по телефону. Когда речь идет о жизни ребенка, нельзя оставаться в стороне!