Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Спорт

Несколько спортивных мероприятий, приуроченных ко Дню физкультурника, пройдут в Пскове

1 августа 2018 года, 12:42

В честь празднования Дня физкультурника в период с 10 по 12 августа в Пскове пройдет ряд спортивных мероприятий. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Так, с 10 по 12 августа на городском пляже будут проводиться соревнования по пляжному волейболу «Кубок Княгини Ольги - 2018».

В субботу, 11 августа, в городском шахматном клубе состоится блиц-турнир по шахматам, в этот же день на стадионе «Машиностроитель» стартует юношеский турнир по футболу.

Соревнования по конному спорту запланированы на 11 августа и пройдут они на базе конно-спортивного клуба «Родина».

Добавим, День физкультурника отмечается в России во вторую субботу августа.

Впервые праздник прошел в 1939 году. С тех пор он стал всесоюзным. Ежегодно начали проходить масштабные парады и выступления физкультурных организаций.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Михаил Ведерников: Псковская область всегда была и остается надежным форпостом Российской Федерации
22 сентября на время проведения сельхозярмарки центр Пскова будет перекрыт
Градоначальники Пскова: Мы должны быть достойны великой славы, которую несёт в себе российский флаг
Из-за разгерметизации топливной системы в Пушкиногорском районе сгорела иномарка
Множество культурных мероприятий запланировано в Псковской области 22 августа
За незаконную продажу алкоголя псковскому предпринимателю выписали штраф в 50 тысяч рублей
«Титан-Полимер» планирует запустить в Псковской области производство стретч-плёнок
После гибели ребенка в Псковском районе проверят канализационные колодцы
Александр Котов: В самые важные и трогательные моменты флаг родной страны всегда с нами

Комментарии

Авторизация
No comments

Спорт
14 августа 11:20

Императорский приём

150 псковских спортсменов из Пскова, Великих Лук, Невельского, Пыталовского, Печорского, Островского районов пришли на мастер-класс Фёдора Емельяненко

Спорт
13 августа 11:12

Обыграли гостей

На базе 76-й ДШД завершились соревнования «Десантный взвод» в рамках Армейских международных игр 2018. Победили наши — псковские!

Спорт / Визит
7 августа 09:34

Александр Карелин: Стать лучшим поможет жадность

Псковская область застолбила за собой звание Земли великих побед