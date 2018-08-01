Несколько спортивных мероприятий, приуроченных ко Дню физкультурника, пройдут в Пскове

В честь празднования Дня физкультурника в период с 10 по 12 августа в Пскове пройдет ряд спортивных мероприятий. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Так, с 10 по 12 августа на городском пляже будут проводиться соревнования по пляжному волейболу «Кубок Княгини Ольги - 2018».

В субботу, 11 августа, в городском шахматном клубе состоится блиц-турнир по шахматам, в этот же день на стадионе «Машиностроитель» стартует юношеский турнир по футболу.

Соревнования по конному спорту запланированы на 11 августа и пройдут они на базе конно-спортивного клуба «Родина».

Добавим, День физкультурника отмечается в России во вторую субботу августа.

Впервые праздник прошел в 1939 году. С тех пор он стал всесоюзным. Ежегодно начали проходить масштабные парады и выступления физкультурных организаций.