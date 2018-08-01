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Общество

После обращения в прокуратуру трое псковских сирот получили благоустроенные квартиры

1 августа 2018 года, 12:06

Прокуратурой города Пскова Псковской области по обращениям троих граждан, имеющих статус лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проведены проверки соблюдения их жилищных прав. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что хотя указанные лица в силу требований федерального законодательства и подлежат обеспечению жилыми помещениями за счет бюджетных средств, фактически жильем обеспечены не были, что привело их к необходимости проживать у своих знакомых или снимать квартиры.

В этой связи прокурор города Пскова обратился в суд с исками к администрации города Пскова об обязании обеспечить лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, благоустроенными жилыми помещениями, отвечающими санитарно-техническим требованиям.

Псковским городским судом исковые требования прокурора удовлетворены, в настоящее время решения суда исполнены, лицам указанных социально-незащищенных категорий предоставлены благоустроенные квартиры.

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