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Политика

Технологию QR-кода применят на выборах губернатора Псковской области 9 сентября

1 августа 2018 года, 11:35

При проведении в Псковской области единого дня голосования 9 сентября на выборах всех уровней будет применяться технология изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом (QR-код) и ускоренного ввода данных в ГАС «Выборы». Об этом «Псковской правде» сообщили в Избирательной комиссии региона.

QR-код будет использоваться на всех избирательных участках, кроме 85-ти участках в Пскове, где будут работать комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Всего, в день голосования на территории Псковской области, откроются для избирателей 637 избирательных участков.

Отметим, при применении машиночитаемого кода результаты голосования после подсчета бюллетеней вносятся на участках в специальную программу, которая автоматически проверяет все контрольные соотношения и генерирует QR-код. После проверки введенных данных член комиссии распечатает итоговый протокол с размещенным на нем кодом. Такой протокол будет доставлен в территориальную избирательную комиссию, где его считают с помощью сканера и внесут в систему ГАС «Выборы».

Напомним, что в регионе пройдет 26 избирательных кампаний- выборы Губернатора Псковской области, дополнительные выборы депутата Псковского областного Собрания депутатов шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 12, выборы глав муниципальных образований в восьми районах области- в Великолукском, Красногородском, Локнянском, Невельском, Опочецком, Псковском, Струго-Красненском и дополнительные выборы в Пыталовском, а также муниципальные выборы депутатов районных, городских и сельских поселений. В общей сложности, подлежит замещению 37 мандатов.

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