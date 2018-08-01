В последний день июля псковские полицейские изъяли три фальшивые банкноты

В Пскове выявлено несколько фальшивых банкнот. Так, в финансовых учреждениях областного центра 31 июля были обнаружены одна тысячерублевая и две пятитысячные купюры с признаками подделки. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе областного УМВД, по данным фактам проводятся проверки.

В этой связи стражи порядка рекомендуют гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.