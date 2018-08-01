Новый асфальт появится в деревне Кахново Островского района до 15 августа. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

В населенном пункте дорожники уже сняли старое асфальтобетонное покрытие и готовятся к устройству выравнивающего слоя.

Протяженность ремонтируемого участка составляет 1 километр. Это часть региональной дороги Федосино — Ларино — Тишино.

Ремонтные работы выполняются подрядчиком в рамках договора с «Псковавтодором» по содержанию автомобильных дорог в муниципалитете. На эти цели из областного бюджета направлено более 4 млн рублей.