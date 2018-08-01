Торгово-промышленная палата придумала, как отпускать россиян на пенсию раньше

Торгово-промышленная палата (ТПП) России поддержала инициативу правительства страны в отношении повышения пенсионного возраста. При этом бизнесмены выступили против предложений введения ответственности за увольнение возрастных сотрудников. Свои предложения предприниматели направили в Министерство финансов, Министерство экономического развития, Министерство труда и Банк России.

Одна из рекомендаций ТПП предлагает рассмотреть возможность досрочного выхода на пенсию для безработных граждан старшего возраста — в 60 лет для мужчин и в 55 лет для женщин, — если они не могут найти работу в течение года, сообщает газета «Известия». Кроме того, представители предпринимательской отрасли предложили увеличить пособие по безработице для граждан предпенсионного возраста и полностью отменить или снизить размер отчислений в Пенсионный фонд за работников, которым осталось пять лет до пенсии.

В Министерстве труда изданию заявили, что ведомство уже провело детальную оценку последствий повышения пенсионного возраста, а также просчитало риски для рынка труда. Также в Минтруда добавили, что совместная работа с профсоюзами и работодателями по подготовке плана создания условий для повышения уровня пенсионного обеспечения граждан уже началась.