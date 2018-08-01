В этом году конкурс «Чернильница» в Пскове посвятят творчеству Владимира Маяковского

В 2018 году конкурс молодых поэтов, чтецов и писателей малого жанра «Чернильница» посвящен творчеству одного из крупнейших поэтов XX века - В.В. Маяковскому, которому в этом году исполнилось 125 лет со дня рождения. Об этом «Псковской правде» сообщили в городском молодежном центре.

Приём заявок будет проходить с 1 по 30 сентября. Прослушивание поэтов-чтецов и музыкальных чтецов запланировано на период с 8 по 12 октября. Финал конкурса и оглашение победителей - 18 октября.

Работы всех участников будут опубликованы в ежегодном сборнике «Чернильница».