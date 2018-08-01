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Общество

До старта фестиваля «Земля Великих Побед» в Пскове осталось четыре дня

1 августа 2018 года, 10:00

В воскресенье, 5 августа, в Пскове пройдет масштабный фестиваль памяти Героя России А.В.Лебедя «Земля Великих Побед».

В программе запланированы детско-юношеские турниры по единоборствам, мастер-классы и семинары именитых российских спортсменов, онлайн-эстафеты и викторины, а также показательные выступления военнослужащих 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной, ордена Суворова дивизии, приуроченные к празднованию Дня ВДВ.

Заключительным событием праздника станет международный турнир по кикбоксингу АСВ КВ-17.

Афиша турнира АСВ КВ-17.
Среди именитых гостей и спортсменов фестиваля - российский тайбоксер, чемпион мира, Европы и России Артем Левин, который уже приезжал в регион с мастер-классами и открытыми тренировками.

Ожидаются и другие звёзды спорта: чемпионы мира Виталий Гурков, Михаил Тютерев, Джоната Диниз, Дмитрий Варец, а также легенды российского спорта — Александр Карелин, Сергей Харитонов и другие прославленные спортсмены.

Отметим, фестиваль «Земля Великих Побед» пройдет в рамках проекта «Команда 2018». Партнером фестиваля и турнира АСВ КВ-17 выступит Ассоциация «Северный десант».

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