До старта фестиваля «Земля Великих Побед» в Пскове осталось четыре дня

В воскресенье, 5 августа, в Пскове пройдет масштабный фестиваль памяти Героя России А.В.Лебедя «Земля Великих Побед».
В программе запланированы детско-юношеские турниры по единоборствам, мастер-классы и семинары именитых российских спортсменов, онлайн-эстафеты и викторины, а также показательные выступления военнослужащих 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной, ордена Суворова дивизии, приуроченные к празднованию Дня ВДВ.
Заключительным событием праздника станет международный турнир по кикбоксингу АСВ КВ-17.
Среди именитых гостей и спортсменов фестиваля - российский тайбоксер, чемпион мира, Европы и России Артем Левин, который уже приезжал в регион с мастер-классами и открытыми тренировками.
Афиша турнира АСВ КВ-17.
Ожидаются и другие звёзды спорта: чемпионы мира Виталий Гурков, Михаил Тютерев, Джоната Диниз, Дмитрий Варец, а также легенды российского спорта — Александр Карелин, Сергей Харитонов и другие прославленные спортсмены.
Отметим, фестиваль «Земля Великих Побед» пройдет в рамках проекта «Команда 2018». Партнером фестиваля и турнира АСВ КВ-17 выступит Ассоциация «Северный десант».