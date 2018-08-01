Островичу грозит один год тюрьмы за попытку подкупа таможенного инспектора

Житель города Острова предстанет перед судом за покушение на мелкое взяточничество. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В конце июня 2018 года этот мужчина проходил таможенный контроль при выезде на грузовом автомобиле из России в Латвию через МАПП «Убылинка» Пыталовского района. Чтобы ускорить процедуру таможенного оформления и избежать административной ответственности за превышение допустимой нагрузки на ось транспортного средства, он пытался передать таможенному инспектору 1 тысячу рублей, вложив купюру в свой заграничный паспорт. Таможенный инспектор от взятки отказался.

Сейчас уголовное дело направлено в Пыталовский районный суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит наказание вплоть до 1 года лишения свободы.