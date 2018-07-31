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Происшествия

В Пскове задержали сладкоежку, которая украла из магазина 8 шоколадок

31 июля 2018 года, 15:42

Сотрудники Росгвардии задержали женщину, подозреваемую в хищении из магазина. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.

Находившийся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания вневедомственной охраны Отдела Росгвардии по Псковской области получил сообщение, что из магазина на Рижском проспекте совершена кража.

Незамедлительно прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии задержали 46-летнюю жительницу Порхова, которая похитила с прилавка 8 плиток шоколада.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемая передана сотрудникам полиции.

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