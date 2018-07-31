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Общество

Стало известно, насколько вырастут пенсии в России в 2019 году

31 июля 2018 года, 15:30

В Пенсионном фонде России рассказали об индексации пенсий неработающим пенсионерам, которая запланирована на первое января 2019 года. Рост составит почти семь процентов. Об этом сообщает новостное агентство URA.RU.

В фонде напомнили, что индексация страховой пенсии для неработающих россиян проводится два раза в год. С первого февраля она повышается на уровень инфляции за прошлый год, а с первого апреля, исходя из уровня доходов Пенсионного фонда.

Для сравнения, в 2017 году первого февраля размер пенсий увеличился почти на пять с половиной процентов, а с первого апреля этого же года пенсии проиндексировали до шести процентов, сообщает «Российская газета». В 2018 году индексация прошла в январе и составила почти четыре процента, при том, что размер инфляции в 2017 году был два с половиной процента.

Напомним, что 19 июля Госдума РФ рассмотрела законопроект об изменениях пенсионной системы в стране. Правительство предлагает повысить пенсионный возраст с 60 до 65 лет для мужчин и с 55 до 63 лет для женщин.

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