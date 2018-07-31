«ВДВ-Купол» в четвертый раз стал обладателем Кубка Пскова по футболу

Отметим, что футбольная команда «Автофаворит» за 10 календарных дней потерпела сразу 4 поражения подряд в четырех матчах, которые можно без преувеличения назвать важнейшими для них в сезоне. Это связано с тем, что любительская команда в этом году бьется сразу на нескольких фронтах, принимая участие сразу в шести турнирах. Однако не всегда игроки команды могут при таком плотном графике совмещать свою основную занятость на работе с футболом.

Мячи в составе десантников забили Иван Иванов, Александр Иванов и Александр Зуев. Кроме того, полузащитник «ВДВ-Купол» Иван Иванов признан лучшим игроком финала. Десантники стали четырехкратными обладателями титула.

В Пскове состоялся финал розыгрыша Кубка города по футболу, в котором «ВДВ-Купол» одержал уверенную победу со счетом 3:0 над принципиальным соперником — ФК «Автофаворит».

Так, после финала против ВДВ «перевозчики» отправились за 1,5 тысячи километров в Коряжму Архангельской области, где провели спаренные игры первенства России в третьем дивизионе с местным «Химиком» — прямым конкурентом за первое место в турнире. Коряжма не стала церемониться с разобранным и изрядно уставшим «Автофаворитом» и в обеих встречах нанесла поражение псковичам: 2:1, 2:0.

А началась неутешительная встреча для псковичей с дебюта в Кубке России, где они уступили футбольной команде «Луки-Энергия».

Сами великолучане продолжили, обыгрывая псковские команды, шествие в Кубке России. Дома в 1/128 они обыграли ФК «Псков-747», забив гол на 4-й добавленной минуте к основному времени — 1:0. В 1/64 их ждет любительская команда «Звезда» из Санкт-Петербурга.