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Общество

В ближайшие три дня в Псковской области ожидается высокая пожарная опасность

31 июля 2018 года, 14:31

С 1 по 3 августа в большинстве районов Псковской области ожидается высокая пожарная опасность 4 класс по региональной шкале.

- Обращаемся с просьбой ко всем жителям и гостям Псковской области быть особо внимательными и со-блюдать все необходимые правила пожарной безопасности, а именно: не жечь мусор на своих садовых и дачных участках, - сообщили «Псковской правде» в пресс-службе областного МЧС. – Призываем быть осо-бенно внимательными и бдительными в этот пожароопасный период: не подвергать опасности свою жизнь и жизни своих близких, не подвергать опасности населенные пункты, беречь имущество и свое здоровье. Обращаем внимание родителей: не оставляйте без присмотра детей, чтобы детская шалость не преврати-лась в большой пожар. Обращаем внимание всех, находящихся в это время на отдыхе, на соблюдение пра-вил пожарной безопасности, а именно: быть осторожными при обращении со спичками, сигаретами и дру-гими огнеопасными предметами.

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