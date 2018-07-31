Выставка Сергея Новикова «Grassroots. Любительский футбол в России» открылась в Пскове

В галерее «Цех» состоялось открытие персонального проекта Сергея Новикова «Grassroots. Любительский футбол в России».

Цель проекта — показать многообразие футбольного ландшафта страны: игру многочисленных профессиональных команд, уникальность местоположения футбольных полей и региональную идентичность. Футбол — одна из самых популярных спортивных игр, в которые играют как профессионалы, так и любители.

Проект Grassroots (от англ. — инициатива снизу, народный, стихийный) анализирует феномен игры, взяв за объект рассмотрения обратную сторону профессионального футбола, а именно — игру любительских команд. Спортивные арены, на которых проходят их тренировки и матчи, сквозь отстраненный объектив фотоаппарата становятся отражением имеющихся на определенной территории структур, правил игры и человеческих отношений.