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Культура

Выставка Сергея Новикова «Grassroots. Любительский футбол в России» открылась в Пскове

31 июля 2018 года, 14:15

В галерее «Цех» состоялось открытие персонального проекта Сергея Новикова «Grassroots. Любительский футбол в России».

Цель проекта — показать многообразие футбольного ландшафта страны: игру многочисленных профессиональных команд, уникальность местоположения футбольных полей и региональную идентичность. Футбол — одна из самых популярных спортивных игр, в которые играют как профессионалы, так и любители.

Проект Grassroots (от англ. — инициатива снизу, народный, стихийный) анализирует феномен игры, взяв за объект рассмотрения обратную сторону профессионального футбола, а именно — игру любительских команд. Спортивные арены, на которых проходят их тренировки и матчи, сквозь отстраненный объектив фотоаппарата становятся отражением имеющихся на определенной территории структур, правил игры и человеческих отношений.

Многообразие футбольной жизни России можно увидеть в галерее «Цех» совершенно бесплатно.
Фото с сайта выставки
География проекта включает 28 субъектов РФ: фотосъемка велась в населенных пунктах от Калининградской области до Приморского края, от Мурманской области до Республики Дагестан.

Выставка организована совместно с Северо-Западным филиалом Государственного центра современного искусства в составе Государственного музейно-выставочного центра РОСИЗО. Работы из проекта Grassroots ранее показывались в Берлине, Екатеринбурге, Москве и Калининграде. Автор — резидент ЦСИ ЗАРЯ (июнь 2016), участник Факультета выходного дня с Мартой Рослер в Музее современного искусства «Гараж» (ноябрь 2017). Живет и работает в Москве. Выставка будет работать в Пскове ежедневно до 26 августа. Время работы — с 16:00 до 19:00. Вход свободный. 

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