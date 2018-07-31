За удар ножом в живот инвалиду из Опочецкого района грозит 10 лет тюрьмы

Прокурор Опочецкого района признал законным и обоснованным постановление следователя о возбуждении уголовного дела по факту причинения тяжкого вреда здоровью, совершенного с при-менением предмета, используемого в качестве оружия. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.

Установлено, что в начале июля текущего года в вечернее время суток в помещении одной из комнат Опочецкого дома-интерната для престарелых и инвалидов 65-летний инвалид с применением ножа нанес телесные повреждения 39-летнему мужчине в область живота, которые квалифицируются как тяжкий вред здоровью человека.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия).

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с ограничением свободы на срок до 2 лет или без такового.

Ход и результаты расследования уголовного дела взяты прокуратурой района под контроль.