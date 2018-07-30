Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Стала известна тройка финалистов фотоконкурса для выпускников «Самый дружный класс – 2018»

30 июля 2018 года, 17:00

На сайте «Псковской правды» завершился полуфинальный этап голосования масштабного фотоконкурса «Самый дружный класс – 2018». Участниками этого традиционного грандиозного конкурса стали тысячи нынешних выпускников со всех районов Псковской области, объединённых одной целью: сделать незабываемый подарок своему любимому классному руководителю.

На протяжении всего июля месяца 26 классов-участников упорно боролись за место в тройке финалистов.

ФИНАЛИСТЫ

МБОУ МПЛ 8, 11Б, 11А
МОУ Гимназия г. Невеля Псковской области
Новоржевская средняя школа, 11А
Финальный этап голосования за тройку лидеров стартует 1 августа. Голосование будет остановлено 31 августа в 12:00. В этот день мы узнаем, кто стал самым дружным классом Псковской области в 2018 году.

Напомним, «Самый дружный класс» - это не просто конкурс для выпускников, а прекрасная возможность отблагодарить своего классного руководителя за чудесные школьные годы. Главным призом для победителя станет поздравительная статья в газете «Псковская правда», которая выйдет ко Дню учителя.

Дополнительная информация по телефону: 8 (8112) 57-31-23.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Михаил Ведерников: Псковская область всегда была и остается надежным форпостом Российской Федерации
22 сентября на время проведения сельхозярмарки центр Пскова будет перекрыт
Градоначальники Пскова: Мы должны быть достойны великой славы, которую несёт в себе российский флаг
Из-за разгерметизации топливной системы в Пушкиногорском районе сгорела иномарка
Множество культурных мероприятий запланировано в Псковской области 22 августа
За незаконную продажу алкоголя псковскому предпринимателю выписали штраф в 50 тысяч рублей
«Титан-Полимер» планирует запустить в Псковской области производство стретч-плёнок
После гибели ребенка в Псковском районе проверят канализационные колодцы
Александр Котов: В самые важные и трогательные моменты флаг родной страны всегда с нами

Комментарии

Авторизация
No comments

Общество / Здоровье
22 августа 10:27

Острая боль

Как попасть к детскому стоматологу

Общество
21 августа 08:56

Сами с ТОСами

Как «упаковать» и продавать город, что такое ТОС и как в него объединиться

Общество
21 августа 10:18

Капитан «Команды»

Проекты «Команды 2018» станут частью стратегии развития Псковской области