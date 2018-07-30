Стала известна тройка финалистов фотоконкурса для выпускников «Самый дружный класс – 2018»

На протяжении всего июля месяца 26 классов-участников упорно боролись за место в тройке финалистов.

На сайте «Псковской правды» завершился полуфинальный этап голосования масштабного фотоконкурса «Самый дружный класс – 2018». Участниками этого традиционного грандиозного конкурса стали тысячи нынешних выпускников со всех районов Псковской области, объединённых одной целью: сделать незабываемый подарок своему любимому классному руководителю.

ФИНАЛИСТЫ

Финальный этап голосования за тройку лидеров стартует 1 августа. Голосование будет остановлено 31 августа в 12:00. В этот день мы узнаем, кто стал самым дружным классом Псковской области в 2018 году.

Напомним, «Самый дружный класс» - это не просто конкурс для выпускников, а прекрасная возможность отблагодарить своего классного руководителя за чудесные школьные годы. Главным призом для победителя станет поздравительная статья в газете «Псковская правда», которая выйдет ко Дню учителя.

Дополнительная информация по телефону: 8 (8112) 57-31-23.