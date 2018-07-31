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Общество

Реконструкция улицы Свердлова в Пскове завершена на 70%

31 июля 2018 года, 13:01

30 июля в Москве прошло очередное заседание Координационного совета федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011–2018 го-ды)», в котором приняла участие первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емелья-нова. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Вице-губернатор доложила руководителю Федерального агентства по туризму Олегу Сафонову и членам Коорсовета, что работы по реконструкции улицы Свердлова выполняются в соответствии с графиком. На сегодняшний день техническая готовность объекта составляет 70%. Это последний проект туристско-рекреационного кластера «Псковский» в рамках мероприятий ФЦП. В этом году объем бюджетного финансирования составляет более 265 млн рублей. Из них 210 млн рублей — средства федерального бюджета, 55 млн — консолидированного бюджета.

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