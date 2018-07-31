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Общество

Дорожные работы ведутся в Куньинском и Бежаницком районах

31 июля 2018 года, 11:41

На участках региональных дорог Великие Луки — Ущицы и Кадосно — Жижица сняли старый асфальт. В настоящее время специалисты готовятся к укладке нового асфальтобетонного покрытия. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

На участках общей протяженностью в 3,5 км работает подрядчик в рамках контракта с «Псковавтодором» по содержанию дорог. Ремонт будет завершен до 1 сентября. Его стоимость составляет порядка 13 млн рублей.

В Бежаницком районе «Псковавтодор» выполнил поверхностную обработку асфальта на фрагментах шоссе Пушкинские Горы — Локня и Порхов — Успенье общей протяженностью около 4 км. Стоимость работ — более 2 млн рублей.

Средства выделены из бюджета Псковской области.

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