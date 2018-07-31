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Общество

Владимир Путин подписал указ о чествовании героев-десантников из 6-й роты

31 июля 2018 года, 11:19

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Указ о проведении в Псковской области памятных мероприятий, посвященных 20-летию подвига десантников 6-й парашютно-десантной роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Согласно Указу, в регионе будет создан организационный комитет. В подготовке и проведении мероприятий примут участие представители федеральных и региональных органов государственной власти.

«Мы говорим спасибо Владимиру Путину за это решение. Это действительно был подвиг. Когда Президент приезжал в Псков, он говорил, что Россия могла бы распасться, но благодаря нашим ребятам она сохранила единство. Подвиг десантников 6-йроты должен жить в веках, как и подвиги, совершенные в годы Великой Отечественной войны. Это подвиги всего нашего народа. Мы очень рады тому, что к нашим детям так относится Президент. Они отдали жизни за нас», — сказал отец погибшего в Аргунском ущелье Героя России Алексея Воробьева, полковник запаса Владимир Воробьев.

Напомним, что 1 марта 2000 года на высоте 776 в Аргунском ущелье во время контртеррористической операции в неравном бою, сдерживая натиски двух тысяч боевиков, 6-я рота 76-й дивизии под командованием гвардии подполковника Марка Евтюхина погибла. Из 90 десантников выжить удалось всего шести. За проявленный героизм 22 военнослужащим было присвоено звание Героя России, 69 солдат и офицеров награждены Орденами Мужества, 63 из них — посмертно.

По Указу Президента РФ в Пскове, у КПП 76-й гвардейской дивизии ВДВ, в 2002 году установлен памятник воинам легендарной 6-й роты. Владимир Путин принимал участие в церемонии закладки этого монумента и всегда приезжает к нему во время рабочих визитов в Псков, чтобы почтить память героев. В их честь также в 2017 году возведен Поклонный крест в селе Улус-Керт Шатойского района Чеченской Республики.

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