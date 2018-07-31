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Общество

«Псковская правда» напоминает программу международных соревнований «Десантный взвод – 2018»

31 июля 2018 года, 09:03

Международный конкурс воздушно-десантных подразделений «Десантный взвод» стартовал в Псковской области на полигоне Завеличье. «Псковская правда» напоминает программу состязаний, в которых примут участие более 400 военнослужащих из 10 стран. 

31 июля – вторник (полигон «Струги Красные»). 10.00-17.50 - II этап «Индивидуальный гонка на боевых машинах» (полигон «Струги Красные»);

3 августа – пятница (полигон «Завеличье»). 10.00-17.50 - II этап «Индивидуальный биатлон (стрельба с места из различных положений) в составе взвода, со стрельбой из стрелкового оружия и гранатометов, без экипажей» (полигон «Завеличье»)

5 августа – воскресенье (район «Вашиной горы» Печорский район). 10.00-17.50 - III этап «Ориентирование по выбору в составе отделений без экипажей» (район «Вашиной горы» Печорский район)

6 августа – понедельник (полигон «Струги Красные»). 10.00-17.50 - III этап «Гонка преследования на боевых машинах» (полигон «Струги Красные»)

7 августа – вторник (полигон «Завеличье») (площадка приземления «Кислово»). 10.00-17.50 - IV этап «Эстафета отделений с преодолением полосы препятствий, стрельбой из стрелкового оружия и гранатометов» (полигон «Завеличье»). 10.00-17.50 - IV этап «Индивидуальный прыжок на точность» (площадка приземления «Кислово»)

8 августа – среда (полигон «Струги Красные»). 10.00-17.50 - IV этап «Эстафета на боевых машинах» (полигон «Струги Красные»).

9 августа – четверг (полигон «Завеличье»). 10.30-14.00 –мероприятие закрытия конкурса «Десантный взвод» (полигон «Завеличье»); церемония награждения участников конкурса, статический показ техники и вооружения, концертная программа.

СПРАВКА

Соревнования пройдут до 12 августа на полигоне «Струги Красные».

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