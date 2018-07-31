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Общество

Конкурс рисунков на тему «Фантастический Ганзейский корабль» запустили в Пскове

31 июля 2018 года, 10:36

Молодежный центр Пскова объявляет сбор рисунков на тему «Фантастический Ганзейский корабль». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Любой желающий может принять участие в конкурсе. Для этого необходимо нарисовать и принеси свой рисунок в Молодежный центр по адресу: улица Максима Горького, 15, в рабочие часы.

Конкурсная комиссия выберет самую интересную работу, которая отправится в Бремен (Германия), где в сентябре будет проходить выставка.

Работы принимаем до 10 августа.

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