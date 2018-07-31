Дорожную разметку в Островском районе нанесли только после вмешательства прокуратуры

В Островском районе прокуратура добилась устранения нарушений законодательства в дорожной сфере. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе надзорных мероприятий было установлено, что на семи улицах г.Острова Псковской области в значительной степени отсутствует дорожная разметка, покрытие проезжей части двух других улиц имеет дефекты в виде выбоин, просадок, проломов, колей и иных повреждений.

Таким образом, должностными лицами органов местного самоуправления Островского района, ответственными за содержание дорог и не принимавшими мер к приведению их в надлежащее состояние, нарушались требования Федерального закона «О безопасности дорожного движения», согласно которым ремонт и содержание дорог на территории Российской Федерации должны обеспечивать безопасность дорожного движения.

В этой связи межрайонным прокурором в адрес временно исполняющего полномочия главы Островского района внесено представление с требованием устранить выявленные нарушения закона.

Акт прокурорского реагирования рассмотрен и удовлетворен. Автомобильные дороги отремонтированы, на них нанесена необходимая дорожная разметка.