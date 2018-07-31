В Бежаницком районе задержали угонщика авто, который просто решил покататься

Бежаницкие полицейские задержали безработного, судимого мужчину, который подозревается в неправомерном завладении транспортным средством. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

В деревне Брылино Бежаницкого района 29 июля неизвестный угнал автомашину «ВАЗ-2106». Угнанную «шестерку» вскоре обнаружили в деревне Фильково с техническими повреждениями.

В результате предпринятых стражами порядка мер подозреваемый в угоне был задержан по «горячим следам». Им оказался безработный, ранее неоднократно судимый 30-летний житель Бежаницкого района. По имеющимся данным, этот гражданин находился в нетрезвом состоянии. Не было у него и водительского удостоверения. Тем не менее, он решил прокатиться на чужом автомобиле. Но не справился с управлением и съехал в кювет.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.