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Общество

Псковичам предлагают проголосовать за дизайн-проект Народного парка

31 июля 2018 года, 09:15

Псковичам предлагается принять участие в голосовании за дизайн-проект Народного парка. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В адрес организационного комитета по реализации на территории муниципального образования город Псков проекта «Городской народный парк» от инициативных групп поступили два дизайн-проекта, за один из них нужно отдать свой голос.

Оба проекта стали результатом обобщения идей и рекомендаций псковичей, которые собирались на первом этапе реализации проекта Народный парк.

Проголосовать можно здесь:

Параллельно работе над концепцией будущего парка продолжалась работа над его названием. На сегодняшний день поступило три варианта, за которые также можно проголосовать здесь:

1. «Народный парк»;

2) «Степановский лужок»;

3) парк «Электрон».

Если ни один из вариантов не нравится, есть возможность в срок до 25 августа предложить свое название.

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