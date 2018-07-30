Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Экспертная группа будет думать, как сделать изменения в пенсионном законодательстве более приемлемыми – Елена Бибикова

30 июля 2018 года, 18:07

«Решение сложно понималось: и в Федеральном Собрании и на партийной площадке все говорили, что закон тяжелый. Выход на пенсию установлен давным-давно и это была аксиома. И именно поэтому Госдума продлила срок для внесения поправок», - заявила член Совета Федерации от Псковской области Елена Бибикова, комментируя ход обсуждения изменений в пенсионное законодательство.

«29 июля в Совете Федерации было пленарное заседание и Валентина Матвиенко поручила нашему комитету собрать поправки от всех сенаторов. У нас в регионе мы тоже планируем обсуждение законопроекта. Экспертная группа при губернаторе будет думать, как смягчить и сделать более приемлемым», - добавила сенатор.

Напомним, что правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста в РФ с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин. Изменения планируется проводить поэтапно в течение переходного периода, который может стартовать в 2019 году. Пенсионный возраст планируется повышать на один год каждые два года.

Источник: Псковское агентство информации

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Михаил Ведерников: Псковская область всегда была и остается надежным форпостом Российской Федерации
22 сентября на время проведения сельхозярмарки центр Пскова будет перекрыт
Градоначальники Пскова: Мы должны быть достойны великой славы, которую несёт в себе российский флаг
Из-за разгерметизации топливной системы в Пушкиногорском районе сгорела иномарка
Множество культурных мероприятий запланировано в Псковской области 22 августа
За незаконную продажу алкоголя псковскому предпринимателю выписали штраф в 50 тысяч рублей
«Титан-Полимер» планирует запустить в Псковской области производство стретч-плёнок
После гибели ребенка в Псковском районе проверят канализационные колодцы
Александр Котов: В самые важные и трогательные моменты флаг родной страны всегда с нами

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Пенсионные изменения
Правительство России 14 июня объявило о постепенном повышении возраста выхода на пенсию с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин. В обществе развернулась широкое обсуждение положений предложенной реформы.

Общество / Здоровье
22 августа 10:27

Острая боль

Как попасть к детскому стоматологу

Общество
21 августа 08:56

Сами с ТОСами

Как «упаковать» и продавать город, что такое ТОС и как в него объединиться

Общество
21 августа 10:18

Капитан «Команды»

Проекты «Команды 2018» станут частью стратегии развития Псковской области