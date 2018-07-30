Освещение появиться на дорогах Псковского, Опочецкого и Пушкиногорского районов

В следующем году за счет областного бюджета будет смонтировано искусственное освещение вдоль участков региональных дорог в Псковском, Пушкиногорском и Опочецком районах. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Светильники появятся на участках дорог Опочка-Красногородск, начиная от Опочки (протяженность 2 км), Корытово-Пристань(более 4 км от Пскова до конца дер. Корытово) и на отрезке дороги длиной 800 м от Пушкинских Гор в сторону Пушкиногорского шоссе.

В настоящее время «Псковавтодор» провел конкурсные процедуры по выбору подрядчиков на выполнение проектной документации по устройству искусственного освещения. На разработку документации в общей сложности из областного бюджета будет направлено 2,4 млн рублей. Разработка проектов, согласно условиям контрактов, завершится до 1 мая 2019 года. Затем специалисты приступят к строительно-монтажным работам.