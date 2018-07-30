В ходе реставрации было открыто «ядро» Варлаамской башни

На строительной площадке у Варлаамской башни состоялось выездное рабочее совещание под руководством председателя комитета Елены Яковлевой. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

В совещании, помимо председателя комитета, приняли участие члены научно-методического совета при комитете, директор псковского музея-заповедника, являющегося пользователем объекта, а также археологи, прорабы и главный архитектор проекта, осуществляющий авторский надзор за работами.

В настоящее время на башне, входящей в подпроект «Варлаамовский угол», продолжаются ремонтно-реставрационныеработы. Напомним, что подпроект реализуется в рамках совместного проекта Правительства РФ и Всемирного банка «Сохранение и использование культурного наследия в России». Заказчиком работ выступает Фонд инвестиционных строительных проектов Санкт-Петербурга, а подрядчиком является ОАО «Ренессанс — Реставрация».

В ходе совещания начальник научно-экспертного отдела Археологического центра Псковской области Татьяна Закурина рассказала об обнаруженных открытиях и находках на раскопе у Варлаамской башни. Она отметила, что в Варлаамовском углу спасательные археологические исследования проводятся на участках сооружения бетонной обоймы. В 80-х годах 20 века при раскопках Варлаамской башни было установлено, что башня сохранила кладку двух строительных периодов.

«Современные исследования позволили открыть полностью первоначальное ядро башни, относящееся к первым каменным укреплениям Окольного города конца XV-начала XVI веков. Во время осады Пскова 1615 года первоначальная каменная башня была почти полностью разрушена и впоследствии включена в состав вновь отстроенного укрепления. Исследования показали, что остатки разрушенной башни были сброшены в крепостной ров, а новая башня была возведена на самом краю обрыва, на поверхности крепостного рва и ступенчато понижающейся в сторону реки Великой известняковой скалы. Следы осады Варлаамовского угла отражены в многочисленных находках чугунных пушечных ядер, осколков бомб и гранат», — рассказала она.

Реставрация на объекте идет в плановом режиме.

По итогам совещания члены научно-методического совета высоко оценили качество проводимых работ.