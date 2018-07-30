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Общество

Бывший председатель псковского городского исполнительного комитета отметил 80-летие

30 июля 2018 года, 15:22

Глава Пскова Иван Цецерский поздравил бывшего Председателя Псковского городского исполнительного комитета Вячеслава Главацкого с 80-летним юбилеем. Руководитель муниципалитета пожелал имениннику бодрости духа, оптимизма и семейного балгополучия. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Фото предоставлено пресс-службой муниципального образования «Город Псков».
Иван Цецерский вручил Вячеславу Главацкому грамоту главы города и приветственный адрес.

В ответ Вячеслав Главацкий поблагодарил Ивана Цецерского за визит и поздравления, и отметил его деятельность на посту главы города.

Отметим, Вячеслав Главацкий родился 30 июля 1938 года в городе Каменец-Подольский (Украина, ныне Хмельницкая область). Окончил Киевский автодорожный институт. В 1961 г. по распределению института был отправлен в Псков. Работал на предприятиях, связанных с автотранспортом.

С 1987 по 1990 г.г. был председателем Псковского городского исполнительного комитета.

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