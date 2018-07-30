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Досуг / Погода

Областное МЧС рассказало, какой будет погода в августе в Псковской области

30 июля 2018 года, 14:02

В августе месяце ожидается влияние чередования полей повышенного атмосферного давления и периферий атлантических циклонов. Осадков прогнозируется выше нормы. Возможны грозы. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного МЧС.

Среднемесячная температура воздуха ожидается на 1-2 градуса выше нормы.

Месячная сумма осадков ожидается 110-150% от нормы.

В первой и второй декадах преобладающие дневные температуры воздуха ожидаются +20… +25 гр. С, в отдельные периоды воздух может прогреваться до +26…+30 гр. С.

Преобладающие ночные температуры ожидаются +11…+16 гр. С.

В третьей декаде преобладающие дневные температуры воздуха ожидаются +16… +21 гр. С, в отдельные периоды воздух может прогреваться до +23…+25 гр. С.

Преобладающие ночные температуры ожидаются +7…+12 гр. С.

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