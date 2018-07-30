Конкурс по выбору подрядчика на строительство велоцентра в Великих Луках объявят в начале августа

На следующей неделе будут запущены конкурсные процедуры по выбору подрядчика на строительство Центра подготовки велосипедистов в Великих Луках. Такая информация прозвучала в 30 июля. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников провел на стройплощадке рабочее совещание при участии своего заместителя Александра Кузнецова, председателя Государственного комитета Псковской области по физкультуре и спорту Ивана Штылина и представителей городской администрации.

Вице-губернатор доложил, что при подготовке к конкурсным процедурам были проведены контрольные обмеры объектов, сделанных предыдущих подрядчиком, и скорректирован сам проект, по которому поступало много нареканий.

«Допработы не приведут к удорожанию проекта? Хватит денег на завершение строительства?» — спросил Михаил Ведерников.

«Средств будет достаточно. На следующей неделе запускаем конкурс», — ответил Александр Кузнецов.

Врио губернатора поручил своему заместителю держать объект на контроле и раз в неделю лично докладывать о ходе работ.