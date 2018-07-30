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Общество

Депутат Псковской городской Думы поздравила ветерана войны Глеба Кузнецова с 90-летием

30 июля 2018 года, 12:12

Заместитель главы Пскова, депутат Псковской городской Думы Елена Полонская поздравила ветерана Великой Отечественной войны, труженика тыла Глеба Кузнецова с 90-летним юбилеем. Елена Александровна пожелала юбиляру здоровья, терпения, бодрости духа и отличного настроения. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Фото предоставлено пресс-службой муниципального образования «Город Псков».
Депутат ПГД вручила имениннику приветственный адрес главы города Ивана Цецерского и цветы.

Глеб Александрович Кузнецов родился в Пскове, всю жизнь проработал водителем. Вместе с супругой они воспитали дочь, сейчас радуются внукам. Несмотря на преклонный возраст юбиляр бодр и активен.

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