22-летнего угонщика «Опеля» разыскиваются великолукские полицейские

В Великих Луках полицией по подозрению в совершении угона автомашины и дачной краже подозревается молодой человек. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

По версии следствия, с дачного участка свободным доступом был совершен угон автомобиля «Опель». А в период с 24 по 26 июля из дачного дома на этом же участке путем отгиба решетки и выставления окна похищен автомобильный аккумулятор. По данным фактам возбуждены уголовные дела.

В совершении этих противоправных деяний подозревается 22-летний безработный, ранее судимый житель Великолукского района. Ведется его розыск.