Великолукская стоматологическая поликлиника установила пандус по требованию прокуратуры

Прокуратура Великих Лук провела проверку соблюдения законодательства о социальной защите населения. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.

Установлено, что здание, в котором находится ООО «Стоматологическая поликлиника «Дантист», осуществляющее на территории города Великие Луки медицинскую деятельность, является объектом социальной инфраструктуры.

В нарушение требований Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» обществом вход в здание не оборудован приспособлениями для свободного доступа в него инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

В связи с выявленным нарушением прокуратурой города в адрес руководителя ООО «Стоматологическая поликлиника «Дантист» внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено.

Нарушение закона после вмешательства прокуратуры организацией устранено, вход в здание оборудован пандусом.