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Общество

Впервые сборная Псковской области примет участие в финале WorldSkills Russia

30 июля 2018 года, 10:35

Сборная Псковской области впервые примет участие в финале национального конкурса рабочих профессий WorldSkills Russia. Заключительный этап масштабных соревнований пройдет в Южно-Сахалинске с 7 по 12 августа. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Ожидается, что участниками финала станут более 700 конкурсантов, которые будут соревноваться по 36 компетенциям. Команда Псковской области будет участвовать в четырех. В компетенции «спасательные работы» честь региона будут отстаивать школьники — воспитанники центра «Патриот» Диана Бобкова, Иван и Никита Власенко, Олег Воднев, Иван Семенов (юниоры) и студенты Псковского агротехнического колледжа Диана Еремина, Илья Ильин, Александр Комяков, Павел Львов, Александр Петров. Наталья Фомина из Великолукского политехнического колледжа представит свои навыки в компетенции парикмахерское искусство. Студентка Великолукского медицинского колледжа Мария Иванова — в компетенции медицинский и социальный уход. Все участники — победители регионального и отборочного этапов WorldSkills Russia.

В случае очередной победы школьники и студенты смогут представлять Россию на европейском конкурсе EuroSkills в Будапеште (Венгрии).

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