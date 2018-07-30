Тело пропавшего весной псковича обнаружили в лесу в районе Ленинградского шоссе

Уголовный розыск информирует. Как сообщалось ранее, 27 мая 2018 года Котенев Сергей Юрьевич, 1991 года рождения, уроженец областного центра, ушел с территории Псковской ЦРБ в неизвестном направлении. И до настоящего времени местонахождение его было неизвестно.
Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе областного УМВД, 27 июля тело этого молодого человека было обнаружено в лесополосе в районе Ленинградского шоссе на окраине областного центра. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Фото предоставлено пресс-службой УМВД России по Псковской области.
Полиция благодарит всех, кто оказывал содействие в розыске Сергея Котенева.