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Происшествия

Тело пропавшего весной псковича обнаружили в лесу в районе Ленинградского шоссе

30 июля 2018 года, 10:19

Уголовный розыск информирует. Как сообщалось ранее, 27 мая 2018 года Котенев Сергей Юрьевич, 1991 года рождения, уроженец областного центра, ушел с территории Псковской ЦРБ в неизвестном направлении. И до настоящего времени местонахождение его было неизвестно.

Фото предоставлено пресс-службой УМВД России по Псковской области.
Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе областного УМВД, 27 июля тело этого молодого человека было обнаружено в лесополосе в районе Ленинградского шоссе на окраине областного центра. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Полиция благодарит всех, кто оказывал содействие в розыске Сергея Котенева.

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