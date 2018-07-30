Тело пропавшего весной псковича обнаружили в лесу в районе Ленинградского шоссе

Уголовный розыск информирует. Как сообщалось ранее, 27 мая 2018 года Котенев Сергей Юрьевич, 1991 года рождения, уроженец областного центра, ушел с территории Псковской ЦРБ в неизвестном направлении. И до настоящего времени местонахождение его было неизвестно.