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Общество

Фестиваль «Когда мы были на войне» пройдёт в островской деревне Шики 2 августа

30 июля 2018 года, 09:50

2 августа в деревне Шики Островского района пройдет традиционный Областной фестиваль военно-исторического фольклора «Когда мы были на войне». Начало мероприятия в 12.00. Об этом «Псковской правде» сообщили в областном комитете по культуре.

Выбор даты и места проведения праздника не случаен. Фестиваль проводится с 2015 года по инициативе работников Шиковского сельского дома культуры в День Ильи-пророка, когда отмечается праздник деревни.

В мероприятии примут участие более 150 артистов из 18 районов Псковской области. Возраст участников – от 15 лет до 91 года. В их исполнении прозвучат песни, частушки, стихи, сказки, шутки, байки военных лет. Они поднимали дух бойцов в суровые годы Великой Отечественной войны. В живом солдатском слове неразрывно соединились и скорбь по погибшим, и радость победы, и ненависть к врагу, и любовь к Родине, дому, и дружеское отношение к бойцам-однополчанам.

По словам организаторов, фестиваль «Когда мы были на войне» - это масштабное мероприятие, помогающее сохранить преемственность поколений, светлую память о войне, воспитать у молодого поколения гордость за доблесть, мужество, отвагу, героизм своих земляков.

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