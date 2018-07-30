Фестиваль «Когда мы были на войне» пройдёт в островской деревне Шики 2 августа

2 августа в деревне Шики Островского района пройдет традиционный Областной фестиваль военно-исторического фольклора «Когда мы были на войне». Начало мероприятия в 12.00. Об этом «Псковской правде» сообщили в областном комитете по культуре.

Выбор даты и места проведения праздника не случаен. Фестиваль проводится с 2015 года по инициативе работников Шиковского сельского дома культуры в День Ильи-пророка, когда отмечается праздник деревни.

В мероприятии примут участие более 150 артистов из 18 районов Псковской области. Возраст участников – от 15 лет до 91 года. В их исполнении прозвучат песни, частушки, стихи, сказки, шутки, байки военных лет. Они поднимали дух бойцов в суровые годы Великой Отечественной войны. В живом солдатском слове неразрывно соединились и скорбь по погибшим, и радость победы, и ненависть к врагу, и любовь к Родине, дому, и дружеское отношение к бойцам-однополчанам.

По словам организаторов, фестиваль «Когда мы были на войне» - это масштабное мероприятие, помогающее сохранить преемственность поколений, светлую память о войне, воспитать у молодого поколения гордость за доблесть, мужество, отвагу, героизм своих земляков.