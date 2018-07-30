В День ВДВ в Пскове несколько автобусов изменят свои маршруты (РАСПИСАНИЕ)

ГППО «Псковпассажиравтотранс» сообщил об изменении схемы движения общественного транспорта при проведении мероприятий, посвящённых 88-летней годовщине со дня образования Воздушно-десантных войск 2 августа.

Вводится временное прекращение движения автотранспорта по площади Героев – десантников, ул. Кузнецкой от площади Героев-десантников до площади Победы в период с 9.30 до 10.45 в связи с этим меняется схема движения следующих маршрутов:

- автобусы маршрутов №№ 2, 2А, 16 следуют по 128-й Стрелковой дивизии (с остановкой у «Танка»), далее по ул. Вокзальной на Вокзал в прямом и обратном направлении со всеми остановками;

- автобусы маршрутов № 6 следуют по 128-й Стрелковой дивизии (с остановкой у «Танка»), ул. Советской армии и далее по маршруту без заезда на Вокзал в прямом и обратном направлениях со всеми остановками;

- автобусы маршрута № 8, 8а, 19 следуют по ул. 128 –й Стрелковой дивизии (с остановкой у «Танка»), ул. Вокзальной, ул. Я. Фабрициуса, ул. Гражданской и далее по маршруту;

- автобусы маршрута № 207 Печоры «экспресс» рейс из Печор на 09.00 следует на Вокзал по 128-й Стрелковой дивизии, ул. Вокзальной на Автовокзал.