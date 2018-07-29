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Политика

Гоша Куценко приехал в Псков перенимать опыт

29 июля 2018 года, 12:28

Известный актер Гоша Куценко сегодня, 29 июля побывал в Центре лечебной педагогики. Куценко является одним из учредителей московского благотворительного фонда "Шаг вместе", который занимается реабилитацией детей с ДЦП. Директор псковского Центра лечебной педагогики Андрей Царев и Гоша Куценко подписали соглашение о сотрудничестве, договорились обмениваться опытом. Гоша Куценко признался, что очень впечатлен увиденным, особенно отделением сопровождаемого проживания для взрослых и интеграционными мастерскими. Гоша подарил нашему центру 20 лиственниц и 18 тсуг, так как стал участником Команды2018 и приехал в Псков по личному приглашению врио губернатора Михаила Ведерникова.

Псковский центр лечебной педагогики работает с 1993 года, здесь занимаются реабилитацией и социализацией детей с тяжелыми и множественными нарушениями развития, которые раньше считались необучаемыми.

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