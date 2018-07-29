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Общество

Александр Котов поздравил моряков и судостроителей с профессиональным праздником

29 июля 2018 года, 11:23

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил ветеранов флота, моряков, военнослужащих береговых войск, гражданских работников морских воинских частей с профессиональным праздником — Днем Военно-морского флота.

«Уважаемые офицеры, матросы и ветераны морской службы!

Дорогие псковичи!

От имени Псковского областного Собрания депутатов и от себя лично сердечно поздравляю вас с Днём Военно-Морского флота России!

Мужеством многих поколений моряков, флотоводцев и кораблестроителей Россия заслужила авторитет мощной морской державы. Свой вклад в завоевание этого высокого статуса внесли и псковичи, которые с честью и достоинством отстаивали интересы Отечества, одерживали знаменательные морские победы, строили новые корабли и совершали географические открытия.

Легендарная храбрость и стойкость военных моряков не ушли в историю – продолжателями доблестных традиций отечественного флота стали российские офицеры и матросы, добросовестно выполняющие свой воинский долг и достойно несущие службу по обеспечению безопасности своей страны.

С праздником! Здоровья, благополучия и попутного ветра! С Днём ВМФ России!»

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