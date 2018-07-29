В рамках подготовки к новому учебному году в образовательных учреждениях Пскова проводятся масштабные ремонты на общую сумму 63,5 млн рублей. В настоящее время осуществляются работы в школах и детских садах по двум муниципальным программам.

По программе «Защита населения и территории муниципального образования «Город Псков» от чрезвычайных ситуаций и террористических угроз, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» ведётся капитальный ремонт ограждений в школах № 9, № 10, № 13 и детском саду № 35, общая стоимость работ - 3,8 млн рублей.

По муниципальной программе «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики» различные капитальные ремонты ведутся в четырёх школах и шести детских садах на общую сумму 13,1 млн рублей. Наиболее значительный ремонт осуществляется в лицее № 21, это капитальный ремонт кровли на сумму 2 млн рублей. Примерно на такую же сумму будут отремонтированы кровля и фасад в детском саду № 40. В дошкольном учреждении № 34 капитальный ремонт дренажа и благоустройство территории обойдётся в 2,4 млн рублей, установка беседок - в 970 тысяч рублей.

В рамках подготовки к новому учебному году продолжится замена окон - эти работы пройдут в 44 образовательных учреждениях города. Всего на текущий ремонт и приобретение стройматериалов выделяется из городского бюджета 46,6 млн рублей.