Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

В образовательных учреждениях Пскова проводятся масштабные ремонты

29 июля 2018 года, 10:14

В рамках подготовки к новому учебному году в образовательных учреждениях Пскова проводятся масштабные ремонты на общую сумму 63,5 млн рублей. В настоящее время осуществляются работы в школах и детских садах по двум муниципальным программам.

По программе «Защита населения и территории муниципального образования «Город Псков» от чрезвычайных ситуаций и террористических угроз, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» ведётся капитальный ремонт ограждений в школах № 9, № 10, № 13 и детском саду № 35, общая стоимость работ - 3,8 млн рублей.

По муниципальной программе «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики» различные капитальные ремонты ведутся в четырёх школах и шести детских садах на общую сумму 13,1 млн рублей. Наиболее значительный ремонт осуществляется в лицее № 21, это капитальный ремонт кровли на сумму 2 млн рублей. Примерно на такую же сумму будут отремонтированы кровля и фасад в детском саду № 40. В дошкольном учреждении № 34 капитальный ремонт дренажа и благоустройство территории обойдётся в 2,4 млн рублей, установка беседок - в 970 тысяч рублей.

В рамках подготовки к новому учебному году продолжится замена окон - эти работы пройдут в 44 образовательных учреждениях города. Всего на текущий ремонт и приобретение стройматериалов выделяется из городского бюджета 46,6 млн рублей.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Михаил Ведерников: Псковская область всегда была и остается надежным форпостом Российской Федерации
22 сентября на время проведения сельхозярмарки центр Пскова будет перекрыт
Градоначальники Пскова: Мы должны быть достойны великой славы, которую несёт в себе российский флаг
Из-за разгерметизации топливной системы в Пушкиногорском районе сгорела иномарка
Множество культурных мероприятий запланировано в Псковской области 22 августа
За незаконную продажу алкоголя псковскому предпринимателю выписали штраф в 50 тысяч рублей
«Титан-Полимер» планирует запустить в Псковской области производство стретч-плёнок
После гибели ребенка в Псковском районе проверят канализационные колодцы
Александр Котов: В самые важные и трогательные моменты флаг родной страны всегда с нами

Комментарии

Авторизация
No comments

Общество / Здоровье
22 августа 10:27

Острая боль

Как попасть к детскому стоматологу

Общество
21 августа 08:56

Сами с ТОСами

Как «упаковать» и продавать город, что такое ТОС и как в него объединиться

Общество
21 августа 10:18

Капитан «Команды»

Проекты «Команды 2018» станут частью стратегии развития Псковской области