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Общество

Михаил Ведерников поздравил псковских моряков с Днём военно-морского флота

29 июля 2018 года, 09:40

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников поздравил ветеранов флота, моряков, военнослужащих береговых войск, гражданских работников морских воинских частей с профессиональным праздником — Днем Военно-морского флота.

«У российского Военно-морского флота поистине героическая биография, славные морские и боевые традиции. Он по праву является предметом гордости и любви россиян. Его история — это упорный ратный труд, великие открытия и достижения, подвиги, совершенные во славу Отечества. При активном участии многих поколений военных моряков, в том числе псковичей, в суровые годы испытаний наша страна отстаивала свое право на независимость, суверенитет и процветание», — отмечается в поздравлении врио губернатора.

Псковский дивизион пограничных сторожевых катеров отдела Пограничного управления ФСБ России в Гдове является важным инструментом обеспечения безопасности и обороноспособности нашей страны. «Ваше беззаветное служение Отечеству, значительный и достойный вклад в обеспечение охраны государственной границы нашей Родины заслуживают самых сердечных слов благодарности и признательности», — отметил Михаил Ведерников.

В этот праздничный день врио губернатора Псковской области пожелал всем здоровья, счастья, благополучия и дальнейших успехов в службе на благо России.

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