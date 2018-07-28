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Происшествия / Преступление

Жители Плюссы в масках из полиэтиленовых пакетов ограбили квартиру

28 июля 2018 года, 10:02

Плюсский районный суд признал двух местных жителей виновными в грабеже с незаконным проникновением в жилище и назначил им полтора года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев, а также оштрафовал их на пять тысяч рублей, сообщили в районной прокуратуре.

Установлено, что в августе 2017 года молодые люди в состоянии алкогольного опьянения в масках из полиэтиленовых пакетов, скрывающих их лица, против воли лиц проживающих в квартире, проникли в жилое помещение и пытались похитить несколько пачек сигарет и 0,5 литра спирта.

Решение суда вступило в законную силу.

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