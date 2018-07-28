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Общество / Соцзащита

Псковская область может получить поддержку Минтруда в строительстве «Социального городка»

28 июля 2018 года, 09:31

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников и Министр труда и социального развития РФ Максим Топилин, который в пятницу, 27 июля, находился с рабочим визитом в регионе, посетили площадку «Социального городка».

Это социальное учреждение нового типа, которое принципиально отличается от государственных домов престарелых. Он направлен на сохранение и поддержание ресурсов человека, обеспечение его необходимым уходом в условия самостоятельного проживания. Проект также включает в себя так называемый «детский сад для пенсионеров», куда можно на дневное время привезти пожилого человека, пока его дети или внуки работают.

Врио губернатора Михаил Ведерников рассказал, что в рамках первого этапа реализации проекта были возведены два жилых корпуса и административное здание, подведены все необходимые инженерные сети, но в настоящее из-за нехватки финансирования реализация проекта приостановлена. На завершение строительства необходимо еще 300 млн рублей.

- Мы подали заявку в Минтруд и рассчитываем на Вашу поддержку, — сказал Михаил Ведерников, обращаясь к министру.

Максим Топилин уточнил, на сколько мест рассчитан городок, и чем будут заниматься его жители.

По словам врио губернатора, вместе с так называемым детским садом для пенсионеров в «Социальном городке» смогут единовременно проживать 160 человек. Для обеспечения досуга на территории будут работать библиотека, различные кружки, а также объекты инфраструктуры.

Министр труда и социального развития РФ положительно оценил проект и выразил готовность рассмотреть возможность оказать содействие в его реализации. Он предложил доработать концепцию «Социального городка» в разрезе требований пилотного проекта по долговременному уходу за людьми «серебряного возраста», участником которого стала Псковская область.

- При наличии такой концепции мы сможем проработать возможность выделения средств на завершение строительства, - сказал Максим Топилин.

В продолжение глава Минтруда и соцразвития посетил Детскую деревню SOS-Псков, которая является современной альтернативой детским домам. Это место, где дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, живут большими семьями вместе с SOS-мамами и ведут обычную жизнь — ходят в городскую школу, посещают кружки и спортивные секции. На территории деревни размещается 10 семейных домов, в которых в общей сложности проживают 50 детей-сирот.

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