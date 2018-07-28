Благотворительный концерт Гощи Куценко пройдет сегодня в рамках открытия «Десантного взвода»

В субботу, 28 июля, в 10.00 состоится торжественное открытие международного конкурса военно-профессионального мастерства «Десантный взвод». Мероприятие пройдет на полигоне «Завеличье», добраться до которого можно на рейсовых автобусах.

Зрителям будут представлены команды участников соревнований: сборные России, Алжира, Беларуси, Венесуэлы, Ирана, Китая, Марокко, Пакистана, Судана и ЮАР. В программе — показательные выступления военнослужащих и обширная концертная программа с участием военного и симфонического оркестров, заслуженных артистов и различных творческих коллективов.

По окончании церемонии открытия конкурса на площадке пройдет благотворительный концерт российского актера, кинорежиссера, певца, сценариста и продюсера, заслуженного артиста РФ Гоши Куценко и группы «ГК». Во время его проведения будет осуществляться сбор средств в поддержку проекта «Команда 2018» «Звонкие сердца».

Напомним, что Псковская область впервые стала местом проведения такого масштабного мероприятия благодаря поддержке врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и администрации региона. Ранее соревнования проходили в Рязанской области, Краснодарском крае и на полигоне Хаодянь Народно-освободительной армии Китая.