Санкт-Петербург и Псков соединит скоростная «Ласточка»

Со следующей недели начнется регулярное железнодорожное сообщение между Псковом и Санкт-Петербургом. На маршруте будет работать скоростной поезд «Ласточка». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Первая «Ласточка» прибудет из Санкт-Петербурга в Псков 4 августа, обратно поезд пойдет 5 августа.

Время отправления из Пскова в 06:00 (поезд № 810), прибытие в 09:30 на Балтийский вокзал. С Балтийского вокзала в 06:55 будет следовать поезд «Ласточка» № 809. Он прибудет в Псков в 10:25. Время в пути составит 3 часа 30 минут. Поезда будут делать остановки на станциях Гатчина-Варшавская, Луга и Струги Красные.

В августе билеты на «Ласточку» будут продаваться по специальным фиксированным тарифам: базовый класс — 360 руб., экономический класс — 432 руб., бизнес — около 1490 рублей.

Сейчас между Псковом и Санкт-Петербургом курсирует один пассажирский поезд 1 раз в неделю. Время в пути занимает около 4 часов 20 минут. Кроме того, осуществляется ежедневное регулярное движение согласованных пересадочных пригородных поездов сообщением Псков — Луга, Луга — Санкт-Петербург. Общее время в пути составляет порядка 4-х часов. Остальные массовые перевозки пассажиров осуществляются на автобусах и маршрутках, находящихся в пути 4,5–5 часов.

Договоренность о запуске скоростного поезда — результат переговоров врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и генерального директора — председателя правления ОАО «РЖД» Олега Белозерова.