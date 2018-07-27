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Общество

Два инвестиционных проекта в Псковской области получили меры господдержки

27 июля 2018 года, 16:03

Очередное заседание инвестиционной комиссии администрации Псковской области состоялось 27 июля под руководством председателя Государственного комитета региона по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрея Михеева. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Члены комиссии рассмотрели две заявки о предоставлении мер государственной поддержки региональным инвесторам. Одна из них — компании «РЕАЛ» — предполагает модернизацию парка автотранспортных средств и спецтехники предприятия с целью повышения качества работ и услуг в сфере дорожного и промышленного строительства. Срок реализации проекта — до 2022 года. В течение этого времени будут созданы 36 новых рабочих мест. Объем инвестиций составил порядка 46 млн. рублей. По итогам обсуждения инвестпроекта было принято решение о его поддержке в виде установления налоговых льгот сроком на 5 лет.

Вторую заявку членам Комиссии представила компания «Псковжилстрой». Проект по строительству в псковском микрорайоне «Сиреневый бульвар» 13 жилых многоквартирных домов и встроенного детского сада на 90 мест был ранее признан стратегическим. Проект будет реализован до 2028 года, объем инвестиций составит 4,5 млрд. рублей. В рамках проекта застройщик планирует передать городским властям в безвозмездное пользование полностью оборудованное дошкольное учреждение и 230 квартир для расселения ветхого и аварийного жилья, а также создать инженерную инфраструктуру, дороги и выполнить другие социальные обязательства. На заседании члены комиссии признали проект масштабным соответствующим критериям для получения земельного участка в аренду без проведения торгов.

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