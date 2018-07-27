Максим Топилин об интеграционных мастерских Пскова: За такими технологиями – будущее людей с ОВЗ

Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин в пятницу, 27 июля, ознакомился с созданными в регионе условиями сопровождаемого проживания людей с ограниченными возможностями здоровья и особенностями развития на базе отделения «Я и ты». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Об отделении главе Минтруда и соцразвития рассказала заведующая Елена Виноградова. Оно состоит из двух квартир, где проживают 10 человек с ОВЗ старше 18 лет вместе с сопровождающими. Квартиры полностью оборудованы всем необходимым для маломобильных граждан. Здесь воспитанники учатся самостоятельной жизни и ведению быта. «Каждому из них необходим разный уровень поддержки, но чтобы они были максимально самостоятельны, мы развесили в квартирах различные напоминания и инструкции. Например, каждый вечер жильцы составляют план работ на следующий день, в который входят уборка, стирка, поход за продуктами или даже прием гостей», — рассказала она.

Один из жильцов — Илья — показал Максиму Топилину квартиру и свою комнату, в которой он живет вместе с соседом.

«Дружно живете?» — поинтересовался Министр. Илья ответил утвердительно, добавив, что очень скучает по нему, когда тот уезжает.

Также он показал Максиму Топилину свои фотографии. Елена Виноградова отметила, что молодой человек ведет активную социальную жизнь.

Все воспитанники отделения сопровождаемого проживания трудятся в Производственно-интеграционных мастерских имени В. П. Шмитца, которые Министр труда и социальной защиты РФ также сегодня посетил. Цель учреждения — обеспечить занятостью людей с ОВЗ старше 18 лет. На сегодняшний день здесь трудоустроены порядка 140 человек, которые изготавливают сумки, пакеты, подарочную упаковку, деревянные игрушки, мебель и многое другое. Сотрудники задействованы на различных этапах производства продукции в зависимости от своих возможностей. Готовые изделия продаются не только в России, но и за рубежом, рассказал директор учреждения Вячеслав Сукманов.

Максим Топилин прошел по разным отделениям и отметил высокое качество производимой продукции. «Дорогие друзья! С удовольствием ознакомился с работой Центра. За такими технологиями — будущее многих людей с ограниченными возможностями здоровья. Успехов!» — написал по окончании визита глава Минтруда в Книге почетных гостей.